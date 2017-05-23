Глава МИД Литвы обещат английскому министру содействовать борьбе с терроризмом

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорит, что Литва будет продолжать сотрудничество с Великобританией и международным сообществом в борьбе с терроризмом.

Такую позицию министр сформулировал, выражая соболезнования главе внешнеполитического ведомства Великобритании Борису Джонсону в связи с терактом в Манчестере во время концерта.

“Мы осуждаем этот террористический акт и выражаем соболезнования жителям и правительству Соединенного Королевства. Мы будем активно продолжать сотрудничество с Соединенным Королевством и международным сообществом в борьбе с терроризмом. Стойкости всем пострадавшим от этого ужасного выпада”, – пишет в письме Л. Линкявичюс.

В связи с терактом в Манчестере МИД Литвы связался с посольством в Великобритании. Сейчас нет данных о том, что во время этого теракта могли пострадать граждане Литвы, информировлао министерство.

Во время концерта звезды поп-музыки из США Арианы Гранде в ночь на вторник погибло 19 человек. Английская правоохрана подозревает, что это был теракт.

Во вторник соболезнования выразили президент Даля Грибаускайте, премьер Саулюс Сквярнялис и председатель сейма Викторас Пранцкетис.

BNS

Метки: Линас Линкявичюс, Литва, терроризм