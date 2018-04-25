Глава МИД Литвы отправляется на конференцию по Ближнему Востоку Польши и США

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в среду начинает двухдневный визит в Варшаве, где примет участие в конференции по Ближнему Востоку, которую организуют США и Польша.

По мнению обозревателей, США этим мероприятием хотят усилить международное давление на Иран и усилить поддержку Израиля.

В кратком пресс-релизе МИД Литвы отметил, что «в повестке конференции предусмотрено обсуждение вызовов в сфере безопасности Ближневосточного региона – терроризма, экстремизма, вооружения, гуманитарного кризиса, региональных конфликтов в Сирии и Йемене, а также обеспечения кибернетической безопасности, миротворческого процесса на Ближнем Востоке».

Конференцию организует госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. В ней также должны принять участие вице-президент США Майк Пенц и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Руководитель по вопросам внешней политики ЕС Федерика Могерини и большинство крупных стран Европы решили не отправлять министров на это мероприятие.

Критики говорят, что проводимая в Варшаве конференция может усилить альянс Польши и США, но привести к дипломатической изоляции Варшавы в Евросоюзе.

BNS

Photo by EU2017EE on Foter.com / CC BY