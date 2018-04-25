Глава МИД Литвы отправляется в Македонию обсудить устремления членства в ЕС и НАТО

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Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс в понедельник отправляется с официальным визитом в столицу Македонии Скопье.

Он планирует встретится с главой МИД этой страны Николой Димитровым и другими высокопоставленными должностными лицами.

На встречах будут обсуждаться стремления Македонии к членству в Евросоюзе и НАТО, двухстороннее сотрудничество Литвы и Македонии, ситуация на Западных Балканах.

Министры выступят на лекции по вызовам безопасности, сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.

Македония с 2005 года является кандидатом на членство в ЕС, в прошлом году ее пригласили стать членом НАТО.

В июне 2018 года было подписано Преспанское соглашение между Грецией и Македонией, которое уже ратифицировали парламенты обеих стран. По этому соглашению Македония сменит название и станет Северной Македонией, а Греция, в свою, очередь, не будет выступать против членства Северной Македонии в ЕС и НАТО – таким образом, завершен спор, длившийся 27 лет.

Дипломатические отношения между Литвой и Македонией установлены 11 июля 1995 года.

BNS