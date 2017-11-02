Глава МИД Литвы призывает социал-демократов остаться в правящей коалиции

Социал-демократы должны оставаться в правящей коалиции, чтобы обеспечить стабильность в государстве, а решение обратиться в отделы партии – это бегство от ответственности, говорит социал-демократ, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

“Я однозначно считаю, что нужно работать в коалиции, потому что цель политической партии – находиться у власти и реализовывать свою программу, убеждения, взгляды. В оппозиции всегда проще, можно критиковать, комфорта в этом плане больше, однако и ответственности никакой, ответственность имеет место именно, когда ты находишься у власти. Особенно сейчас, когда довольно сложная международная ситуация, немалая напряженность в нашем регионе, так что стабильность тоже очень важна”, – аргументировал BNS Л. Линкявичюс.

Состоящий в рядах Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) министр критикует решение президиума партии в вопросе о дальнейшем пребывании партии в коалиции спросить мнение партийных отделов, утверждая, что таким образом “правящие звенья партии” бегут от ответственности.

“Это бегство от ответственности. Легче всего спросить отделы в ожидании какой-то возможной эмоциональной реакции. И тут несложно угадать, какой она может быть. Такие решения мне трудно понять. Желание быть в оппозиции, возможно, понятно в условиях комфорта, но это недостаточность государственного подхода (…). Нужно спросить, что вообще партия может делать, если она не хочет быть у власти?”, – рассуждал он.

Л. Линкявичюс пока не сказал, постарается ли он сам остаться в правительстве, если партия решит выйти из состава правящей коалиции – он говорит, что примет решение после того, как партия сформулирует официальную позицию относительно коалиции в сентябре.

ЛСДП указывает, что из опрошенных на сегодняшний день 7 партийных отделов только Йонавский отдел высказался за дальнейшее пребывание в коалиции – социал-демократов Йонавы раньше возглавлял министр экономики Миндаугас Синкявичюс, который публично высказывался за дальнейшую работу с “аграриями”.

Глава фракции ЛСДП в сейме Андрюс Палёнис говорит, что выходить из коалиции с “аграриями” не хотят 13 из 19 членов фракции.

“Аграрии” говорят, что ждут ответа социал-демократов до 10 сентября, между тем руководство социал-демократов постановило, что партия представит свою позицию после 20 сентября, когда будет известно мнение всех отделов ЛСДП. Инициировавший обсуждение будущего коалиции лидер социал-демократов Гинтаутас Палуцкас говорит, что “аграрии” переступили рамки коалиционного договора, подписав соглашения с консерваторами о поддержке реформы лесничеств в обмен на поддержку снижения налога на добавленную стоимость на отопление. Социал-демократы не поддержали реорганизацию.

Министр, в частности, сказал, что не намерен участвовать в предстоящих в 2019 году президентских выборах ни как представитель партии, ни как самовыдвиженец.

BNS

Метки: Линас Линкявичюс, Литва