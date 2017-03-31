Глава МИД Литвы просит германского министра передать Литве Акт о независимости

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс попросил главу германской дипломатии Зигмара Габриэля передать Литве найденный в дипломатических архиве Берлина оригинал Акта о независимости Литвы от 16 февраля 1918 года.

“Я сказал, что для нас это один из важнейших исторических документов, и мы хотели, чтобы он оказался в Литве”, – сказал Л. Линкявичюс BNS в четверг вечером.

Он сказал, что сформулировал такие ожидания во время телефонной беседы. По словам Л. Линкявичюса, дискуссии по этому вопросу намечается продолжить во время встречи министров в пятницу в Брюсселе, где они оба будут участвовать во встрече НАТО.

По словам Л. Линкявичюса, З. Габриэль пообещал привезти на встречу факсимиле документа и предоставить больше информации о правовой ситуации с документом.

Министр также сказал, что во время телефонной беседы попросил разрешить литовским ученым приехать в Германию для изучения связанных с восстановлением независимости документов, и получил обещание З. Габриэля посодействовать.

Постановление Литовского Совета о восстановлении независимого государства в среду нашел в архиве МИД Германии профессор Университета Витаутаса Великого Людас Мажилис.

Историки считают, что этот подписанный двадцатью сигнаторами документ 99 лет назад передал германским дипломатам сигнатор Юргис Шаулис. Есть предположение, что таких постановлений от 16 февраля 1918 года могло быть подписано несколько, но где находятся другие экземпляры, неизвестно.

Немного раньше в четверг президент Литвы Даля Грибаускайте сообщила, что ее команда связалась с офисом канцлера ФРГ Ангелы Меркель и начала “изучать возможности, как и когда можно было бы вернуть этот документ в Литву”.

BNS

Метки: Акт о независимости, Линас Линкявичюс, Литва