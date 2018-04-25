Глава МИД Литвы: соглашение по Brexit, скорее всего , изменено не будет

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Соглашение Евросоюза (ЕС) и Великобритании об условиях выхода последней из ЕС, по всей видимости, изменено не будет, однако Брюссель может преоставить дополнительные объяснения в связи с отклоненным английскими парламентариями документа, говорит министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Изменение договора о выходе, я бы сказал, что скорее теоретическое, потому что желания открыть здесь ящик Пандоры нет. Может быть, мы можем представить определенные разъяснения, объяснения и гарантии», — сказал в понедельник журналистам в Брюсселе Л. Линкявичюс, прибыв на заседание глав внешнеполитических ведомств странЕС.

Министр подчеркнул, что после того, как парламент Великобритании на прошлой неделе отклонил соглашение правительства и ЕС об условиях Brexit, пути выхода должен предложить сам Лондон.

Премьер Великобритании Тереза Мэй в понедельник должна представить в парламенте свой запасной план Brexit.

«Все возможности на столе. Самая плохая возможность — выход без соглашения, и ничего больше я добавить здесь не могу», — сказал глава МИД Литвы.

Сейчас предусмотрено, что Великобритания должна выйти из ЕС в конце марта, однако выход может быть отложен, чтобы избежать хаотического варианта Brexit.

Одним из наиболее острых вопросов соглашения о Brexit является так называемая страховочная мера по поводу ирландской границы — правовая гарантия того, что граница между Ирландией и Северной Ирландией останется открытой, если Великобритания и ЕС не заключат долгосрочное соглашение о свободной торговле.

BNS