Глава МИД Литвы: успех НАТО будет обусловлен адаптацией к новым вызовам и коллективной обороной

НАТО должно сохранить способность приспосабливаться к новым вызовам и уделять основное внимание важнейшим задачам коллективной обороны – от этого будет зависеть успех альянса в будущем, говорит литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

“Размещаемые в странах Балтии и Польше передовые силы уже летом достигнут операционной мощности и укрепят восточную часть НАТО. Одном на этом процесс не заканчивается. Нужно продолжать адаптацию альянса, как это предусмотрено в решениях саммита НАТО в Варшаве”, – сказал Л. Линкявичюс во время дискуссии об адаптации НАТО, состоявшейся на глобальном форуме по безопасности Globsec в Братиславе.

Как говорится в пресс-релизе МИД, Л. Линкявичюс считает главными задачами в этом процессе обеспечение быстрого и беспрепятственного перемещения союзнических сил, а также пересмотр структуры командования и вооруженных сил НАТО с тем, чтобы она соответствовала сегодняшним угрозам и помогала обеспечивать ровный процесс принятия решений в блоке.

BNS

Метки: Линас Линкявичюс, Литва, НАТО