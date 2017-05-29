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Глава МИД Литвы: успех НАТО будет обусловлен адаптацией к новым вызовам и коллективной обороной

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 29, 14:00   |   1 комментарий

НАТО должно сохранить способность приспосабливаться к новым вызовам и уделять основное внимание важнейшим задачам коллективной обороны – от этого будет зависеть успех альянса в будущем, говорит литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

“Размещаемые в странах Балтии и Польше передовые силы уже летом достигнут операционной мощности и укрепят восточную часть НАТО. Одном на этом процесс не заканчивается. Нужно продолжать адаптацию альянса, как это предусмотрено в решениях саммита НАТО в Варшаве”, – сказал Л. Линкявичюс во время дискуссии об адаптации НАТО, состоявшейся на глобальном форуме по безопасности Globsec в Братиславе.

Как говорится в пресс-релизе МИД, Л. Линкявичюс считает главными задачами в этом процессе обеспечение быстрого и беспрепятственного перемещения союзнических сил, а также пересмотр структуры командования и вооруженных сил НАТО с тем, чтобы она соответствовала сегодняшним угрозам и помогала обеспечивать ровный процесс принятия решений в блоке.

BNS

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Комментарии читателей (1)
  1. (88.216.95.13) Ричард пишет:
    2017 05 29 at 18:44

    Какие выспренние высказывания-какие такие новые вызовы,что к ним надо адаптироваться?С такими мозгами,если они есть,никакая адаптация не поможет.Говорящий ложь отвергает любую правду,а за этим следует поражение.






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