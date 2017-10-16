Глава МИД Литвы устраивает завтрак министров ЕС с критиком Кремля В. Кара-Мурзой

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс в понедельник устраивает в Люксембурге встречу министров стран – членов Евросоюза (ЕС) с деятелем российской оппозиции и известным критиком Кремля Владимиром Кара-Мурзой.

“Эта встреча будет тесно связана с предусмотренным в повестке дня вопросом прав человека, который будет обсуждаться при участии специального представителя ЕС”, – сообщил МИД.

В. Кара-Мурза говорит, что его уже дважды пытались отравить. В последнее время он жил в США.

Министры стран – членов ЕС в Люксембурге также собираются обсудить вопросы, связанные с Ираном, Северной Кореей и Турцией.

BNS

Метки: Литва