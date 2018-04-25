Глава МИД Литвы в США примет участие во встрече по борьбе с группировкой ИГИЛ

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на этой неделе в Вашингтоне примет участие в международной конференции по борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ).

Десять министров планируют обсудить в США координацию действий после решения президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии.

«Представители стран, входящих в коалицию, обсудят длящуюся уже четыре года борьбу с угрозой терроризма в Ираке и Сирии, примут общее заявление о дальнейшей борьбе с группировкой «Исламское государство», – сообщило министерство.

В глобальную коалицию борьбы с ИГИЛ входят 79 стран. Литва участвует в ней, направляя военных в Ирак.

Группировка «Исламское государство», захватившее ранее большие территории в Ираке и Сирии, уже потеряла контроль над ними, однако эксперты утверждают, что она может организовывать выпады, действуя в подполье.

BNS