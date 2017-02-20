Глава МИД Литвы встретится в США с сотрудниками новой президентской администрации

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс в понедельник отбывает в США, где встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и сотрудниками администрации президента Дональда Трампа.

Министр планирует встретиться в Вашингтоне с руководством Государственного и Оборонного департаментов США, советниками по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса, сообщил МИД.

В ходе визита в Нью-Йорк Л. Линкявичюс примет участие в дебатах Совета Безопасности ООН “Сохранение международных мира и безопасности: конфликты в Европе”. Министр также встретится с новым генсеком ООН А. Гутеррешем и обсудит с ним наиболее актуальные вопросы международной повестки дня, а также встающие перед ООН вызовы.

В Нью-Йорке также запланированы двусторонние встречи с министром иностранных дел Украины и специальным советником президента США по вопросам кибербезопасности. Также планируется, что министр встретится с председателем сформированной Д. Трампом рабочей группы по выработке предложений в областях кибербезопасности и обороны, бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.

Литовский министр также встретится с бывшим командующим силами НАТО в Европе Филипом Марком Бридлавом и бывшим заместителем генерального секретаря Альянса Александром Вершбоу. В Вашингтоне намечены встречи министра с главами неправительственных организаций.

Это будет первый визит Л. Линкявичюса в США после того, как к работе приступила администрация Д. Трампа.

BNS

Метки: Дональд Трамп, Линас Линкявичюс, Литва, США