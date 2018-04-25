Глава МИД Украины серьезно озаботился биометрическим визовым режимом с Россией и катастрофой с эмиграцией сограждан

🔊 Воспроизвести

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил за введение биометрического визового режима с Россией. Кроме того, он назвал катастрофической ситуацию с эмиграцией украинцев.

«Нам нужно не просто ставить печать, а контролировать, кто пересекает границу. Для этого мы начали «биометрику», для этого в будущем будет вводиться система квазиразрешительная, а потом механизм мониторинга за тем, кто и где перемещается. Если и говорить о визовом режиме, то нам нужен биометрический визовый режим», — заявил министр в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV 3 сентября.

По словам Климкина, на территории России постоянно проживает несколько миллионов украинцев. «Нужно честно смотреть, кто они, кто постоянно там находится. Едут ли они к родственникам или работать», — отметил министр.

Более того, в связи с тем, что около миллиона украинцев ежегодно покидают страну, на Украине сложилась, по словам Климкина, катастрофическая ситуация. Он предположил, что эта тенденция сохранится в ближайшее время, и привел в пример Польшу, где проживают 1,4 миллиона украинцев.

В декабре биометрические визы для россиян для въезда на Украину Климкин предлагал ввести в том случае, если биометрический контроль , предварительное информирование о поездке в Украину и контроль на границе не заработают.

С начала 2018 года Украина изменила систему пограничного контроля для граждан 70 государств. Приезжие из стран, входящих в так называемую группу риска, в том числе россияне, должны при въезде на Украину предоставлять биометрический паспорт и сдавать отпечатки всех десяти пальцев.

Кроме того, кабинет министров Украины поручил ответственным органам уже в 2018 году ввести механизм осуществления предварительной проверки оснований для въезда в страну граждан РФ с использованием предварительного электронного уведомления о намерении посетить Украину.

NEWSru.com