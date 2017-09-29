Глава Минфина: ведется надзор банков из-за возможного перегрева рынка недвижимости в Скандинавии

В связи с тем, что некоторые аналитики предупреждают о том, что перегревающийся рынок недвижимости скандинавских стран может повлиять и на литовский банковский сектор, где доминируют банки этого региона, литовский министр финансов Вилюс Шапока отмечает, что за ситуацией наблюдают.

Он убежден, что Банк Литвы (БЛ, Центробанк) обеспечит должный надзор за рынком.

“Насколько мне известно, это сотрудничество со Скандинавскими странами проводится в режиме он-лайн, и за всей ситуацией следят”, – сказал министр в четверг в сейме, выступая во время “правительственного часа” перед депутатами.

“Я считаю, что Центробанк действительно обеспечит должный надзор, чтобы не нужно было прибегать ни к страховым средствам, ни к схеме гарантий инвестиций”, – добавил В. Шапока.

По его словам, надзор за рынком, осуществляемый БЛ, хороший и отвечает высшим стандартам.

“Надзор у нас много раз оценивался независимыми экспертами, и соответствует самым высшим стандартам. В данном случае сейчас оснований для беспокойства нет”, – заверил В. Шапока, который до лета 2016 года возглавлял департамент надзора за рынками и финансовых услуг БЛ.

Некоторые аналитики в связи с возможным перегревом экономики предлагают властям копить резерв.

Глава БЛ Витас Василяускас в сентябре отметил, что признаки перегрева экономики в Литве есть, однако они еще не достигли предкризисного уровня.

BNS

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