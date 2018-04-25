Глава минобороны Чехии включил Россию в число главных угроз для NATO

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Глава минобороны Чехии Лубомир Метнар включил Россию в число главных угроз для NATO, сообщает РИА Новости.

«На первом месте среди угроз находится терроризм, прежде всего – опасность глобального расширения локальных террористических организаций. Второе место я отвожу кибернетическим угрозам, а третье – угрозам со стороны России», – сказал Метнар.

Российские угрозы, по словам министра обороны Чехии, заключаются в перевооружении армии, перебросках войск, большом числе военных учений, а также в «событиях, связанных с другими странами бывшего социалистического блока».

В настоящее время минобороны Чехии готовит детальный анализ существующих опасностей в мире, данная работа находится, по словам министра, в стадии завершения.

«Пока у нас есть лишь предварительные результаты», – резюмировал Метнар.

NEWSru.com.il