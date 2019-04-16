Глава минобороны Турции: российская ЗРС С-400 не будет интегрирована с системами NATO

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В понедельник, 15 апреля, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что российская зенитно-ракетная система С-400 не будет интегрирована в какие-либо действующие системы вооружений NATO.

Как передает РИА Новости, соответствующее заявление было сделано на ежегодной конференции по американо-турецким отношениям в Вашингтоне.

Акар отметил, что решение о покупке С-400 было связано, с одной стороны, с «ракетной и воздушной угрозой» для Турции, а с другой, с отказом союзников по NATO предоставить альтернативу российским системам.

Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле 2019 года. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами NATO, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции американских самолетов пятого поколения F-35.

NEWSru.com.il