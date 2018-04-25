Глава МВД: Литва могла бы признать однополые браки

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Литовский министр внутренних дел Эймутис Мисюнас утверждает, что страна могла бы признать гомосексуальные браки.

Эту позицию министр представил в Конституционном суде, который рассматривает дело о правах лиц, заключивших однополый брак за границей, в Литве.

«Что касается самого брака – я полагаю, что у них есть право заключать брак, жить в определенном правовом соглашении с различными правовыми последствиями. В данном случае, я бы смотрел достаточно либерально. Я считаю, что могли бы», — так ответил Э. Мисюнас на вопрос журналистов о том, должны ли признаваться в Литве гомосексуальные браки.

Представитель министра по связям с общественностью Каролис Вайткявичюс сообщил BNS, что Э. Мисюнас не будет выступать с инициативами по этому вопросу.

«Поправки по поводу узаконения браков гомосексуальных лиц должно выдвигать министерство юстиции, а журналисты просто спросили о личном мнении министра. Он его и высказал», – сказал К. Вайткявичюс.

Конституционный суд (КС) Литвы проводит публичное заседание по делу о правах лиц, заключивших однополый брак за границей, в Литве. В КС обратился Главный административный суд Литвы (ГАСЛ). Последний рассматривает дело, в котором иностранец, заключивший брак с гражданином Литвы в Дании три года назад, обжалует решение Департамента миграции не выдавать ему разрешение на проживание в стране.

Э. Мисюнас заявляет, что Департамент миграции не мог принять иное решение, поскольку литовские законы не разрешают признавать гомосексуальные браки.

В Литве не узаконены ни однополые браки, ни однополое партнерство. Прежние попытки литовских либералов узаконить гражданское гомосексуальное партнерство не доходил до стадии принятия закона в сейме.

По данным опросов общественного мнения, большинство жителей Литвы не одобряют узаконение отношений гомосексуальных лиц.

BNS