Глава МВД выяснит, почему информация была передана полиции, когда Л. Бальсис покинул сейм

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас выяснит, почему информация о нетрезвом члене сейма Линасе Бальсисе была передана полиции только после того, как он покинул парламент на автомобиле, а сотрудники охраны разрешили депутату уехать.

“Я не могу комментировать причин, по которым сотрудники охраны руководства сообщили только через 20 минут. Может они не были уверены, может быть не видели очевидных признаков, может, не читали СМИ, может, не попался на глаза. Но если бы они убедились (в нетрезвости), то должны были не выпускать, невзирая на неприкосновенность члена сейма. Мы выясним, что им помещало: нехватка информации, либо что-то другое”, – сказал Э. Мисюнас журналистам в сейме в четверг.

В четверг сотрудники Департамента охраны руководства (ДОР) сообщили, что член сейма Л. Бальсис отправился из парламента на собственном автомобиле, предположительно, не в трезвом состоянии.

Представитель по связям с общественностью Главного комиссариата полиции Вильнюса Паулюс Радвилавичюс сообщил, что в 12.12 комиссариат получил сообщения из дежурной части ДОР о том, что перед полуднем Л. Бальсис отправился из здания сейма на автомобиле VW Caddy . Есть подозрения в том, что он был пьян. Полиция проверяет эту информацию.

Л. Бальсис в четверг согласился на просьбы журналистов провериться на алкотестере, который показал 1,82 промилле алкоголя у него в крови.

Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис считает, что нельзя терпимо относиться к тому, что член сейма садится за руль в нетрезвом состоянии и не исключает возможности импичмента.

“Нельзя терпимо и с пониманием относиться к тому, что человек вообще приходит на рабочее место нетрезвым, более того, что речь идет о члене сейма”, – сказал премьер журналистам.

Вместе с тем, он подчеркнул, что в том случае, если были подозрения в состоянии опьянения, охрана не должна была разрешать депутату садиться за руль.

“Это (вождение в нетрезвом состоянии) должно быть вообще неприемлемы и для выполняющим свои обязанности здесь должностных лиц, и любым здесь находящимся, от вас до депутатов, если есть предположения в совершении правового нарушения, то гражданин должен сделать всею, чтобы его предотвратить. Если такие данные были, однозначно на это следовало реагировать, но, как я понимаю, проверили на алкотестере, который (не должностных лиц), вопрос в том, почему не вызвали полицию”, – сказал С. Сквярнялис.

BNS

Метки: Литва