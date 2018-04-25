Глава ОЭСР: Литва должна бороться с «теневой» экономикой

Находящийся в Вильнюсе с визитом генеральный секретарь Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) Анхель Гуррия отмечает, что новый член организации — Литва должна бороться с «теневой экономикой» и ее последствиями.

«Следует сокращать налогообложения лиц, получающих низкие доходы, а также улучшать администрацию налогов. «Теневая» экономика является проблемой во всех странах мира, однако в стареющем обществе и стране низкой продуктивности, которой является Литва, вы должны серьезной бороться с «теневой» экономикой», — заявил в четверг на пресс-конференции в литовской столице глава ОЭСР.

По его словам, производительность труда и ВВП на одного жителя в Литве отстает от среднего показателя ОЭСР.

«Экспорт страны демонстрирует улучшение результатов, однако вы в основном экспортируете продукты с низкой добавочной стоимостью. Литовское общество стареет, и в будущем это будет создавать все более значительные проблемы. Эту проблему нужно решать законами, регулирующими трудовые отношения и систему здравоохранения», — сказал А. Гуррия.

BNS