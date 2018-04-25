Глава Пентагона уходит в отставку

Глава Пентагона Джеймс Мэттис направил президенту США Дональду Трампу письмо с прошением об отставке. Текст письма опубликовал The Hill.

В тексте письма, в частности, говорится, что у Трампа «есть право работать с министром обороны, который разделяет его взгляды». «Потому что у вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды лучше совпадают с вашими… Я считаю, что для меня правильнее будет уйти с должности», – написал глава Пентагона.

Мэттис подчеркнул, что США необходимо быть «недвусмысленными» в отношениях со странами, стратегические интересы которых вызывают увеличивающееся напряжение, в том числе с Китаем и Россией.

«Китай и Россия стремятся сформировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью продвижения национальных интересов за счет США и союзников. Поэтому мы должны использовать все инструменты нашей военной мощи для обеспечения совместной обороны», – заявил министр обороны.

Джеймс Мэттис покинет пост в конце февраля 2019 года.

korrespondent.net

Photo by Chairman of the Joint Chiefs of Staff on Foter.com / CC BY