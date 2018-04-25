Глава полиции: кабмин нас заверил, что в следующем году зарплата в полиции будет 1000 евро

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Генеральный комиссар полиции Литвы Линас Пярнавас говорит, что у него есть заверение правительства, что в следующем году сотрудники полиции будут зарабатывать по 1000 евро после уплаты налогов.

«Я рад, что у нас есть заверение правительства, что в следующем году зарплата сотрудников полиции могла бы быть тысяча евро на руки — я имею в виду с ночными дежурствами, сверхурочными, со всеми надбавками», — сказал Л. Пярнавас на интернет-конференции в четверг.

Рассказывая о результатах работы за 2018 год, глава полиции подчеркнул, что за последние пять лет преступлений стало меньше, улучшилась статистика раскрываемости краж, однако прогресс недостаточен — раскрывается только каждая четвертая.

«Число самих краж сокращается, я уже не говорю о кражах автомобилей, скота, где у нас даже специальные планы были (…). Другая угроза, которую мы видим — преступления в электронной среде. Наверное, вопрос всего нескольких лет, когда эти преступления, наши кражи данных перевесят наши обычные кражи», — сказал Л. Пярнавас.

В ближайшее время полиция намерена уделять особое внимание инвестициям и обучению в деле расследования кибернетических преступлений, а также повышению квалификации сотрудников. По словам руководства, за три года вчетверо сократилось число попыток подкупа сотрудников полиции, доверие к полиции в обществе остается высоким и это говорит о том, что система самоочищается.

Л. Пярнавас сказал, что полиции еще нужно «изменить мышление, чтобы от организации, которая применяет силу, мы перешли к организации, которая является скорее предприятием социальных услуг».

«Люди не должны нас бояться. Я убежден, что «если боятся, значит, уважают» — неправда. Основанных на страхе отношений мы ни в коем случае не выстроим. Мы обязательно будем инвестировать — у нас есть идея на будущий год — в обучение, в наше новое учебное заведение, в дистанционное обучение, так называемые вебинары. Потому что все технологии, средства, автомобили, здания — ноль без людей», — считает генкомиссар.

BNS