Глава правления Hanner: строительство дорожает, рабочих не хватает, бюрократия растет

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Председатель правления одной из крупнейших в Литве компаний по развитию недвижимости Hanner Арвидас Авулис в краткосрочной перспективе выделяет несколько вызовов — «эпидемия» подорожания строительных работ, нехватку рабочих и растущую бюрократию, которая вынуждает компанию направлять капиталовложения в другие страны, пишет деловая газета Verslo zinios.

А. Авулис также прогнозирует, что эти вызовы обусловят снижение маржи прибыли девелоперов.

«В будущем нам всем придется работать в условиях более низких маржей прибыли, мы ощутим это очень скоро», — сказал А. Авулис в интервью изданию.

BNS