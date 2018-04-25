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Глава правления Hanner: строительство дорожает, рабочих не хватает, бюрократия растет

Фото BFL/ Шарунаса Мажейки

Председатель правления одной из крупнейших в Литве компаний по развитию недвижимости Hanner Арвидас Авулис в краткосрочной перспективе выделяет несколько вызовов — «эпидемия» подорожания строительных работ, нехватку рабочих и растущую бюрократию, которая вынуждает компанию направлять капиталовложения в другие страны, пишет деловая газета Verslo zinios.  

А. Авулис также прогнозирует, что эти вызовы обусловят снижение маржи прибыли девелоперов.

«В будущем нам всем придется работать в условиях более низких маржей прибыли, мы ощутим это очень скоро», — сказал А. Авулис в интервью изданию.

BNS

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