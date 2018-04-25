Глава Противопожарно-спасательной службы Литвы К. Лукошюс уходит в отставку

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Глава Противопожарно-спасательной службы (ПСЛ) Литвы Кястутис Лукошюс согласился уволиться с должности по соглашению сторон, подтвердил BNS министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас.

По его словам, в среду это соглашение будет предложено утвердить в кабмине.

«Да, он написал просьбу об увольнении с должности по соглашению сторон, сейчас думаем, как лучше договориться. Принято решение представить правительству его просьбу, также остается вопрос о взыскании», — сказал BNS Э. Мисюнас.

Министр в ноябре прошлого года предложил правительству вынести К. Лукошюсу выговор в связи с установленными нарушениями согласования интересов, однако кабмин эту просьбу отклонил.

Когда впоследствии были установлены нарушения по конкурсным закупкам, Э. Мисюнас предложил применить к К. Лукошюсу более строгое служебное взыскание — увольнение. На прошлой неделе правительство отложило вопрос о К. Лукошюсе и запросило заключение юристов. Правительственные эксперты по праву представили ответ, что предложение об увольнении главы ПСЛ не соответствует правовым актам.

Э. Мисюнас говорит, что поскольку с К. Лукошюсом достигнуто соглашение, скорее всего, он предложит заменить взыскание на строгий выговор.

По словам главы МВД, министерство собрало «достаточно доказательств того, что за такие нарушения можно назначить самое строгое взыскание», т. е. увольнение.

«Теперь, когда он уходит по собственному желанию, вопрос, какое взыскание назначить, чтобы не ходить в суды, чтобы достичь компромисса. Для меня главное, чтобы такой человек не возглавлял систему. Если он уходит по собственному желанию, мы можем уступить, чтобы был назначен строгий выговор», — сказал министр.

BNS

Фото Kestutis Lukosius/ facebook.com