Глава сейма Литвы обещает, что сейм осенью рассмотрит вопрос написания имен и фамилий

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Председатель литовского сейма Викторас Пранцкетис обещает, что сейм на осенней сессии рассмотрит проекты, позволяющие записывать имена и фамилия в личных документах буквами латинского алфавита.

«Мы включим в осеннюю программу (вопрос о написании личных имен и фамилий – BNS)», – сказал спикер сейма в пятницу радиостанции Znad Wilii.

«Нам нужен результат, каким бы он ни был. Не проволочки, а завершение процесса», — сказал он.

В сейм внесены два законопроекта о написании имен и фамилий в документах. Согласно одному из них, предлагается разрешить написание имени и фамилии буквами нелитовсокого алфавита латинской основы на основной странице паспорта, если желающее этого лицо предоставит источник, обосновывающий вариант нелитовского имени или фамилии. Такую возможность получили бы и литовцы, которые взяли после заключения брака фамилию супруга-иностранца.

Второй проект предусматривает разрешение написания имен собственных буквами нелитовского алфавита на дополнительной странице паспорта. или на второй стороне идентификационной карточки.

Правительство поддерживает первый проект.

Разрешения оригинального написания имен и фамилий буквами латинской основы добиваются поляки Литвы и варшавские политики. Сторонники оригинального написания утверждают, что это было бы важно для гражданок Литвы, заключивших браки с иностранцами. Критики говорят, что это принизит конституционный статус государственного литовского языка и что могут возникнуть проблемы с прочтением нелитовских фамилий.

Действующие сейчас в Литве правовые акты предусматривают, что имена и фамилии в документах граждан Литвы записываются литовскими буквами.

Государственная комиссия по литовскому языку (ГКЛЯ) в мае объявила, что на главной странице документа личные имена и фамилии могут записываться буквами латинской основы в тех случаях, если это лица, которые заключили браки с иностранными гражданами, или это иностранцы, которые получили гражданство Литвы.

Поправки, которые позволили бы писать и имена и фамилии поляков Литвы с буквами w или x, языковеды не оценивали, так как, по их мнению, не ясно, каким лицам было бы предоставлено право писать имена и фамилии нелитовскими буквами и сколько таких лиц может быть.

BNS