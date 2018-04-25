Глава сейма Литвы в середине октября посетит Израиль с официальным визитом

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Председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис в середине октября посетит Израиль с официальным визитом.

«Это долго планировавшаяся двусторонняя встреча, она планировалась в июне, но была перенесена из-за других поездок», — сказала BNS во вторник пресс-атташе В. Пранкетиса Каролина Фроловене.

По ее словам, намечены встречи с председателем Кнессета Йоэлем Эдельштейном, премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, другими политиками.

Во время поездки в Израиль 15-18 октября спикера сейма будут сопровождать председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас, председатель Комитета по иностранным делам Юозас Бярнатонис и парламентарий Эмануэлис Зингерис.

Й. Эдельштейн посетил Литву год назад, две недели назад в Литве побывал израильский премьер Б. Нетаньяху.

Литва является одним из наиболее твердых дипломатических сторонников Израиля в Евросоюзе.

BNS