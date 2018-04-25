Глава социал-демократов Германии Андреа Налес не исключила скорого распада правящей коалиции

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Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес заговорила о преждевременном распаде правящей коалиции в случае новых разногласий между другими участниками правительственного союза. С соответствующим заявлением она выступила в интервью RND, пишет Markische Allgemeine Zeitung .

«За прошедшие недели мы стали свидетелями разрушающегося союза между Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзами (ХДС/ХСС). Это нервировало многих, в том числе нас», — сказала она. Отвечая на вопрос, может ли в теории произойти распад правящей коалиции в случае повторения разногласий, Налес сказала: «Исходя из опыта последних месяцев, исключать я этого не могу».

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер, который представляет ХСС, в июне пригрозил канцлеру ФРГ и лидеру ХДС Ангеле Меркель в одностороннем порядке выпустить министерский указ, предписывающий полиции начать масштабный контроль на границе и высылку мигрантов, которые получили отказ в предоставлении убежища на территории ФРГ. ХСС дал Меркель две недели на поиск решения миграционной проблемы на европейском уровне, передает ТАСС.

После этого канцлер смогла добиться компромисса на уровне ЕС, и после долгих переговоров германские правящие партии уладили конфликт. Они договорились отчасти пойти навстречу ХСС и организовать на границе с Австрией спеццентры для нелегалов. Такие центры работают с 1 августа.

Андреа Налес, со своей стороны, призвала Зеехофера прекратить склоку, которую она назвала «псевдодебатами». Из-за серьезных разногласий внутри коалиции от нее уже начали отворачиваться избиратели. Налес считает, что глава МВД занимается «проблемами Микки-Мауса». Она посоветовала Зеехоферу решать многочисленные реальные проблемы, находящиеся в его компетенции (совершенствование миграционного законодательства, строительство жилья, интеграция мигрантов), а не сетовать на критику в прессе.

Однако Зеехофер намерен гнуть свою линию. В пятницу он объявил о своем желании завести микроблог в Twitter, чтобы напрямую общаться с избирателями в преддверии выборов в Баварии, которые пройдут в октябре. Эти выборы могут закончиться поражением Христианско-социального союза, который сейчас имеет в Баварии абсолютное большинство голосов и является опорой для Ангелы Меркель, передает Reuters.

NEWSru.com