Глава страны приняла верительные грамоты посла Турции

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Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте приняла верительные грамоты посла Турецкой Республики Гёкхана Турана.

Во время встречи обсуждались отношения между Литвой и Турцией в двустороннем и региональном формате, сотрудничество в рамках НАТО, динамично развивающиеся связи в области предпринимательства и туризма.

Президент подчеркнула, что Литва ценит усилия Турции в деле охраны внешних границ ЕС и борьбы с терроризмом. Важно, что усиление мер борьбы НАТО с терроризмом дают возможность повысить общий потенциал партнеров по Альянсу.

Обсуждая отношения с Европейским союзом, Президент и посол говорили о соглашении между ЕС и Турцией по миграции и усилиях, направленных на пресечение потока нелегальных мигрантов, а также об обмене опытом в рамках программы Twinning ЕС по вопросам контроля за границами и административных судов.

По словам Президента, литовско-турецкие отношения процветают: объем двусторонней торговли вырос на 60 проц., Турция остается самым популярным туристическим направлением среди жителей Литвы.

Это первое назначение Гёкхана Турана на должность посла. Г. Туран поступил на службу в Министерство иностранных дел в 1992 году, работал в посольствах Турции в Казахстане, Германии, России, Украины и Польши. До назначения послом занимал должность заместителя директора Департамента стран Центральной Азии и Южного Кавказа МИД. Посол владеет английским, немецким и русским языками.

Пресс-служба Президента