Глава Вильнюсского окружного суда: расследование коррупции потрясло всю судебную систему

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Председатель Вильнюсского окружного суда Лорета Браждене заявила, что расследование коррупции в судейской среде потрясло всю судебную систему.

По ее словам, после появления информации о расследовании, которое затрагивает восемь судей «возникли очень серьезные вопросы» о судейской морали.

«Приоритетом нашей судейской общественности является нетерпимость к коррупции и принижению имени судьи, поэтому такая информация, которая поступила к нам из СМИ, действительно потрясла всю судебную систему», – заявила в среду BNS руководитель суда.

«Для обеспечения правосудия важна не только буква закона, но и мораль судьи, и сегодня у нас возникли очень серьезные вопросы. Мы будем смотреть, наблюдать за ситуацией, однако в любом случае приоритетом останется нетерпимость к коррупции», – добавила она.

В среду правоохранительные органы сообщили, что проводят досудебное расследование различных коррупционных деяний – взяточничества, торговли влиянием, подкупа и злоупотреблений в судебной системе.

Президент Литвы Даля Грибаускайте лишила иммунитета восемь судей в связи с подозрениями в коррупции.

Л. Браждене отметила, что лишенный иммунитета и работающий в Вильнюсском окружном суде Генрихас Яглинскис является одним из наиболее опытных судей по гражданским делам, а она не заметила подозрительного его поведения.

Президент сообщила, что прокуратура расследует коррупционную сеть, охватывающую суды и адвокатов.

Сейчас в различных местах Литвы проводятся плановые процессуальные действия, собираются важные для расследования данные. В процессуальных действиях учувствует более ста сотрудников Службы спецрасследовний, прокуроров, прочих должностных лиц.

BNS