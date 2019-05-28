Глава ВТО: все страны проиграют из-за обострения конфликта США и Китая

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Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу заявил о том, что обострение торговых отношений Пекина и Вашингтона негативно отразится на всех странах мира. По многим оценкам, ограничения в торговле между США и Китаем приведут к сокращению инвестиций и замедлению общих темпов мировой экономики. При этом рост цен на товары в результате повышения импортных пошлин наиболее заметно скажется на малообеспеченных гражданах различных стран.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Роберту Азеведу заявил в интервью телеканалу CNBC.

«Торговые ограничения замедляют глобальный экономический рост и развитие торговли. В прошлом году объем различных торговых ограничений в результате действий ряда стран составил 580 млрд долларов. Эти ограничения приводят к сокращению инвестиций и оказывают давление на потребителей. Нельзя закрывать глаза на эту проблему. Различные оценки происходящего сходятся в том, что от этих ограничений никто не выиграет. Все страны проиграют, если мы не найдем способ разрешить эту проблему. Последствия, которые будут иметь подобные меры на потребительские цены, довольно очевидны. Мы понимаем, что данные меры применяются не для того, чтобы осложнить жизнь потребителям, а чтобы усилить переговорную позицию для заключения торгового соглашения. Но обычные граждане не смогут избежать негативных последствий этих ограничений. При этом, чем меньшим уровнем дохода располагают граждане – тем сильнее на них отразятся эти торговые ограничения», — сказал он.

По оценкам экспертов Международного валютного фонда, а также Федерального резервного банка Нью-Йорка, очередное повышение импортных пошлин администрацией Трампа на товары Китая приведет к росту розничных цен для американцев.

Сокращение объемов продаж, рост расходов компаний из-за нарушения прежних производственных цепочек и общее снижение инвестиций в дальнейшем, скорее всего, также скажется и на конечной стоимости реализуемой продукции не только в США и Китае, но и многих других странах.

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