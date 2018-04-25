Главарь «Исламского государства»* аль-Багдади из-за ранения не может управлять группировкой

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Главарь террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакр аль-Багдади в настоящее время не в состоянии управлять организацией, так как был тяжело ранен в результате воздушной операции ВВС Ирака в Сирии.

По данным телеканала «Ас-Сумария» , ссылающегося на источник в иракской разведке, аль-Багдади находился в штабе командования террористов, по которому нанесли удар иракские истребители. Рейд был осуществлен в июне, однако, где именно и в какой конкретно день, не известно. В результате полученных ранений аль-Багдади «потерял способность исполнять свои обязанности».

Как сообщает 13 августа телеканал, главарь ИГ* прикован к постели. На его место боевики неиракского происхождения выдвинули Абу Усмана ат-Туниси — судя по прозвищу, выходца из Туниса. Однако против него выступили иракские экстремисты, в рядах группировки произошел раскол.

Согласно источникам в американской разведке, аль-Багдади не пользуется мобильным телефоном. Ранее он не оставался на одном месте дольше, чем на 72 часа, и передвигался на неприметных автомашинах в сопровождении всего двух телохранителей, отмечает РИА «Новости» .

США обещали 25 млн долларов за информацию, которая приведет к поимке или ликвидации аль-Багдади. Вашингтон объявил его особо опасным международным террористом еще тогда, когда он возглавлял в Ираке филиал группировки «Аль-Каида»*.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о ликвидации аль-Багдади, но каждый раз информация оказывалась ложной.

Аль-Багдади (Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) стал известен после того, как в июле 2014 года провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке. Созданное им «Исламское государство» стало самой кровавой и влиятельной террористической группировкой, взяв под контроль значительные территории в Сирии и Ираке.



NEWSru.com