Главе Игналинской АЭС Д. Янулявичюсу предъявлены подозрения в злоупотреблениях

Литовская правоохрана предъявила подозрения главе Игналинской АЭС (ИАЭС) Дарюсу Янулявичюсу и еще пяти лицам, включая бывшего директора ИАЭС Освалдаса Чюкшиса. Подозрения предъявлены в том, что группа непрозрачно организовала аукцион имущества ИАЭС стоимостью более 1,5 млн. евро.

“Нынешний и бывший директоры станции, а также бывший глава одного отдела и еще три физических лица подозреваются в том, что, действуя сообща, незаконно организовали и провели аукцион по продаже радиоактивно загрязненных медных трубок стоимостью более 1,5 млн. евро, победитель которого – предположительно заранее выбранное предприятие”, – сказала BNS представитель Генпрокурора Раса Стунджене.

По ее словам, подозрения им предъявлены в злоупотреблениях и незаконном распоряжении радиоактивными материалами, а информация об этом на этой неделе передана правительству.

По данным BNS, в числе подозреваемых – и бывший глава ИАЭС, бывший дипломат и гендиректор Литовской конфедерации промышленников О. Чюкшис, который возглавлял станцию с марта 2010 года по апрель 2011 года.

Связаться с Д. Янулявичюсом BNS не удалось. Он возглавляет ИАЭС с начала марта 2013 года.

Представитель министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса Аурелия Вярницкайте сказала BNS, что факт министерству известен, а решения будут приняты после того, как будут известны результаты исследования.

Расследование относительно аукционов по продаже имущества находящейся в процессе закрытия и неработающей ИАЭС правоохрана начала еще в 2015 году.

BNS

Метки: Литва