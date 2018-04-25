Главизбирком Литвы утвердил результаты муниципальных выборов (дополнено)

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Главная избирательная комиссия (ГИК) в воскресенье заканчивает утверждать результаты выборов в советы самоуправлений. На последний день были оставлены самоуправления, в которых были получены жалобы на возможные нарушения, проходят досудебные расследования. Среди них — самоуправления Швенчёнского, Расейнского, Шилутского, Зарасайского районов.

Пока что не утверждены результаты выборов и в Вильнюсе, однако рассмотрение вопроса о них отложено, поскольку на прошедшем заседании не могли участвовать кураторы этого самоуправления.

Союз крестьян и зелёных Литвы просит аннулировать результаты муниципальных выборов в Швенчёнском районе, аргументируя просьбу информацией о возможном подкупе.

По словам «крестьян», бесплатное распространение увеличенного тиража местной газеты среди жителей самоуправления серьёзно нарушило закон. ГИК после первого тура подтвердило и результаты выборов в самоуправление Швенчёнского района, однако, изучив жалобу «крестьян», это решение отменил Высший административный суд Литвы.

Суд указал ГИК вначале изучить жалобу «крестьян», требующих отменить результаты выборов здесь, а после этого принять решение о результатах. В самоуправлении Шилутского района проходит досудебное расследование о хищении избирательной документации: руководитель одной из окружных избирательных комиссий часть бюллетеней якобы унесла домой.

Окончательные результаты утверждены в тех самоуправлениях, где было получено больше всего жалоб.

На состоявшихся в марте прямых выборах мэров и выборов в муниципальные советы жители избрали 1502 члена советов самоуравлений, из них – 60 мэров. Среди избранных 71% — мужчины и 29% женщины. Посты мэров займут пять женщин.

По данным ГИК, в 38 самоуправлениях остались руководить мэры, которые ранее занимали эту должность.

Самый молодо мэр будет в Таураге, либералу Довидасу Каминскасу 30 лет. Самым пожилым будет мэр Панявежского района, переизбранному здесь «аграрию» Повиласу Жагунису 65 лет.

Мэрами станут два члена сейма: либерал Виталиюс Гайлюс возглавит Йонишский район, а «аграрий» Бронюс Маркаускас — Клайпедский район.

По предварительным данным, участники политической кампании муниципальных выборов собрали около 4 млн евро.

BNS