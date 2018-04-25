Главизбирком по просьбе В. Титова лишил его полномочий депутата горсовета

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Во вторник Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы по просьбе нарушившего присягу Вячеслава Титова лишила его полномочий члена городского совета Клайпеды.

За то, чтобы его заявление было удовлетворено, голосовали девять членов ГИК, один — воздержался.

Решение принято накануне планировавшегося на четверг голосования в Клайпедском городском самоуправлении по поводу лишения В. Титова мандата.

Просьбу о лишении мандата В. Титов подал ГИК во вторник перед заседанием комиссии, этот вопрос не был внесен в публикуемую повестку ГИК.

Вице-председатель ГИК Винцентас Вороблявичюс отметил, что правовые последствия лишения В. Титова мандата ГИК по его просьбе и решением горсовета являются одинаковыми.

«В смысле содержания эффект будет тот же, В. Титов не будет членом горсовета, лишит ли его полномочий ГИК сейчас, или это будет сделано в четверг. Согласно букве закона, мы получили его просьбу и должны ее удовлетворить. Если мы специально ее не удовлетворим, то в четверг его бы поводили по горячим углям, а мы бы выглядели как политизирующее ведомство», – сказал В. Вороблявичюс.

Сегодня В. Титов не комментировал свое решение BNS, сказал, что поговорит об этом в среду.

В понедельник Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) объявил, что, обвинив партизанского командира А. Раманаускаса-Ванагаса в убийствах мирного населения, В. Титов грубо нарушил присягу.

В четверг Клайпедское самоуправление планировало решать вопрос о лишении В. Титова мандата.

В. Титов был избран в Клайпедский горсовет по списку Союза русских. В следующих муниципальных выборах в марте 2019 года В. Титов намерен участвовать с общественным избирательным комитетом.

BNS