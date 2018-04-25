Главизбирком утвердит окончательные результаты в округах, избравших мэров

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В пятницу Главная избирательная комиссия Литвы (ГИК) утвердит окончательные результаты выборов в самоуправлениях, избравших мэров.

В первом туре выборов мэры избраны в 19 самоуправлениях, большинство победивших политиков переизбраны на следующий срок.

В 41-ом муниципалитете 17 марта состоится второй тур выборов, на котором будут соперничать кандидаты, набравшие наибольший число голосов.

По итогам первого тура пока лидируют консерваторы, набравшие 266 мандата, далее следуют социал-демократы – 264 мандата, аграрии – 218, Либеральное движение – 122, Партия труда – 61, Избирательная акция поляков Литвы с Альянсом русских – 56, Порядок и справедливость – 49, Союз свободы Литвы (либералы) – 32, Литовская социал-демократическая трудовая партия – 24, Литовская партия центра – 8 мандатов.

В Биржай «аграрии» и либералы, сформировавшие коалицию, получили еще 12 мандатов, а Союз свободы Литвы (либералов) с коалицией его комитета его руководителя в Вильнюсе – 10 мандатов. По несколько мандатов получили более мелкие партии, коалиции партий.

Из общественных комитетов больше всего мандатов получил «Единый Каунас» действующего мэра Вислвалдаса Матийошайтиса (33), «За Друскининкай с Ричардасом Малинаускасом» (18), команда действующего мэра Рямигиюса Шимашюса «За Вльнюс, которым мы гордимся!» (17), список Артураса Висоцкаса в Шяуляй «Работаем на благо города» (16), «Команда Живиле Пинскувене – за успешный Ширвинтский край»(15).

На муниципальных выборах за 1502 мандата борются более 13 тыс. кандидатов. Списки выдвинули 14 партий и 90 общественных комитетов, были сформированы 14 партийных коалиций.

BNS