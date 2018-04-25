Главком ВС Литвы во время визита в США обсудит военное сотрудничество

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Главнокомандующий вооруженными силами (ВС) Литвы Йонас Витаутас Жукас в четверг отправляется с официальным визитом в США.

Как говорится в пресс-релизе армии, визит Й. В. Жукаса продлится неделю, в ходе него главком ВС встретится с высокопоставленными американскими военными и обсудит двухстороннее и многостороннее сотрудничество, посетит литовских военных, находящихся в этой стране на обучении.

Визит начнется в штате Калифорния. В Лос-Анджелесе он обсудит двухстороннее сотрудничество с командующим Национальной гвардией штата Пенсильвания генерал-майором Энтони Дж. Карелли.

Позднее Й. В. Жукас побывает в Национальном обучающем центре на полигоне Fort Irwin.

Важные мероприятия визита в США запланированы на следующую неделю — с 14 по 15 августа в Вашингтоне. Здесь он встретится с главнокомандующим армией США (председателем Объединённого комитета начальников штабов), генералом Джозефом Фр. Дунфордом, комендантом Корпуса морских пехотинцев США, генералом Робертом Неллером и заместителем бюро командующего Национальной гвардией США, генерал-лейтенантом Даниэлем Р. Хокансоном. В рамках встреч намечается обсудить результаты и перспективы многостороннего военного сотрудничества, планы армии США в Европе.

Этот официальный визит Й. В. ЖУкаса в США второй за срок его руководства литовской армией. Первый визит состоялся в октябре 2016 года.

В Литву главнокомандующий ВС планирует вернуться 17 августа.

BNS