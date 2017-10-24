Главкома армии Индонезии не пустили в США, несмотря на приглашение Пентагона

Командующему вооруженными силами Индонезии Гатоту Нурмантио отказали во въезде в США, несмотря на приглашение главы Объединенного комитета начальников штабов армии США генерала Джозефа Данфорда, сообщает телеканал CNN.

Согласно заявлению посольства США в Джакарте, Данфорд пригласил генерала Гато Нурмантио в Вашингтон на конференцию по вопросам борьбы с экстремизмом, которая пройдет 23-24 октября.

Нурмантио вместе с женой собирались вылететь на рейсе компании Emirates из Джакарты в Вашингтон в субботу вечером, однако незадолго до взлета делегация получила уведомление от американского Управления таможенного и пограничного контроля о том, что въезд в США им не разрешен.

Представитель индонезийского Министерства иностранных дел Арманата Насир сообщил, что власти страны ожидают разъяснений от американского правительства.

Посольство США в Джакарте заявило, что его сотрудники “на протяжении всех выходных” находились на связи с представителями Нурмантио, пытаясь помочь разрешить ситуацию. Посол США Джозеф Донован извинился перед министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди “за любые неудобства”, доставленные высокопоставленному военному.

“Посольство США было и остается готовым содействовать поездке генерала в Соединенные Штаты. Мы по-прежнему привержены нашему стратегическому партнерству с Индонезией”, – сказано в заявлении.

В Госдепартаменте США от комментариев CNN отказались, сославшись на заявление посольства. В Пентагоне запрос журналистов оставили без ответа.

NEWSru.com

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