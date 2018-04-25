Главная комиссия по служебной этике приступила к расследованию вопроса по Г. Ландсбергису

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ГКСЭ (VTEK) в пятницу приступила к рассмотрению дела лидера оппозиционной партии консерваторов (СО — ХДЛ) Габриэлюса Ландсбергиса о не декларированных акциях.

Расследование начато по инициативе депутата Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Агне Ширинскене, она и передала материалы Комиссии по служебной этике.

В документе сказано, что Г.Ландсбергис в декларациях об имуществе за 2016 и 2017 годы указал сведения об акциях, однако в декларациях о частных и общественных интересах – нет.



ГКСЭ выяснит, не нарушил ли парламентарий частные интересы, в установленном законом порядке и сроках.

В предоставленной Г.Ландсбергисом декларации за 2017 год, указаны сведения об акциях на сумму в 141 евро. Политик объяснил, что в декларациях указаны акции обанкротившегося «Ukio bank». Акции были приобретены до того, как Г.Ландсбергис стал публичной личностью.

А.Ширинскене также обратилась с просьбой выяснить откуда у семьи политика, средства в размере 750 тысяч евро, инвестированные в фонд „SEB Modern Growth Fund“.

По утверждению политика, эти деньги- дивиденды от бизнеса супруги.

BNS