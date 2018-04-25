Главная тема заседания Совета: Россия-НАТО

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Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Российская Федерация размещает в Европе новые ракеты с ядерным потенциалом, которые могут достигать европейских городов. Об этом он сообщил в Давосе.

Сегодня на заседании Совета Россия-НАТО, Североатлантический альянс попытается убедить РФ вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности является краеугольным камнем для контроля над вооружениями и нашей безопасности», — отметил Столтенберг.

Он напомнил, что этот договор запрещает все типы ракет. «Проблема сейчас заключается в том, что Россия размещает новые ракеты в Европе, нарушая договор», — отметил генсек.

«И наша задача, наша главная цель заключается в том, чтобы продолжать призывать Россию вернуться к соблюдению (договора), так как эти ракеты мобильные, они имеют ядерный потенциал, их сложно обнаружить, они имеют короткий срок для оповещения, они могут достигать европейских городов», — добавил генсек НАТО.

В четверг, 24 января, сообщалось, что США передали РФ письмо с требованиями по ракетам. Ранее в Москве говорили, что не получали официальных уведомлений США по выходу из договора по ракетам.

Как известно, США требуют ликвидировать ракету 9М729, чтобы сохранить ракетный договор. Именно об этом шла речь на переговорах США и России в Женеве 15 января. Обе стороны остались разочарованы результатами встречи.

Позже в США заявили, что начнут процесс ликвидации договора о ракетах 2 февраля.

korrespondent.net

Photo by Arbeiderpartiet on Foter.com / CC BY-ND