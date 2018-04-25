Главная угроза при покупке подержанных машин

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В Литве более 60 процентов потребителей столкнулись со «скручиванием» пробега при покупке подержанных автомобилей, сообщает LRT. Руководитель отдела коммуникаций портала Autoplius.lt Матас Бузелис отметил, что продажа подержанного автомобиля часто сопровождается «непрозрачными процессами».

«Мы слышали про сотни случаев, когда люди жаловались на наличие у автомобиля скрытых дефектов, на фальшивый пробег или даже на фальшивую сервисную книжку. Создается впечатление, что водители смотрят сквозь пальцы в процессе покупки, не зная, что их могут обмануть. Опрос показал, что до 64 процентов респондентов так или иначе сталкивались с проблемой подделки пробега», — рассказал Бузелис.

Подделать пробег очень просто и дешево, для недобросовестных продавцов это самый простой способ сбыть свой автомобиль по завышенной цене.

Каждый пятый респондент отметил, что не купит автомобиль с 250 тысячами километров пробега, и почти треть респондентов отказываются от автомобиля, чей пробег превышает 300 тысяч километров.

Интересно, что 18,2 процента респондентов сказали, что не обращают внимания на пробег.

Начальник отдела коммуникаций Департамента полиции Министерства внутренних дел Рамунас Матонис отметил, что одна из основных причин, по которой сложно зафиксировать подделку пробега, заключается в том, что трудно определить, где именно она была совершена — непосредственно в Литве или в другом государстве.

«Лицо, продающее автомобиль, приобретенный в другой стране, обычно заявляет, что он уже купил такую машину в другой стране и не подозревает о возможной подделке. Человек может также утверждать, что изменил приборную панель или что-то подобное», — рассказал Матонис.

Менеджер по продуктам и инновациям CarVertical Арнольдас Василяускас рассказал, что в каждом десятом автомобиле указан поддельный пробег. При этом средний пробег составляет 72 тысячи километров, а Volkswagen, Audi и Ford чаще остальных попадают в категорию авто со «скрученными» счетчиками.

Бузелис отметил, что примерно десятая часть автомобилей, ввозимых в Литву (около 16 тысяч авто в год), подвергается «скручиванию» пробега. По его словам, это явно показывает масштабы обмана при покупке подержанных машин в республике.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ