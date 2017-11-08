Главному редактору «Литовского курьера» – медаль Пушкина

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил медалью Пушкина издателя и главного редактора нашей газеты Валерия Артамоновича Третьякова. Этой государственной награды России главный редактор «Литовского курьера» удостоен за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей.

Церемония награждения состоялась 4 ноября в Москве в Министерстве иностранных дел России. «Сегодня, в день нашего государственного праздника – Дня народного единства мы имеем возможность вручить медали Пушкина людям, посвятившим огромную часть своей жизни продвижению дружбы между нашими народами, русского языка, культуры и помогали взаимообогащению обществ, которые вы представляете, – сказал министр иностранных дел Сергей Лавров на церемонии. – Мы очень ценим народную дипломатию, вклад тех, кто так же, как и вы, работает над развитием наших дружественных отношений с соответствующими странами. Этот вклад действительно можно называть народной дипломатией, можно просто межчеловеческим общением и желанием лучше узнать и понять друг друга и развивать отношения, которые будут в интересах всех нас».

Вручая награду лично Валерию Третьякову, глава российского МИД подчеркнул вклад нашего издания в продвижение русского языка и культуры. «Литовский курьер» – одно из крупнейших русскоязычных изданий Литвы, которое самим своим существованием не только продвигает русский язык и культуру, но и вносит вклад в наши общие усилия по утверждению наших нравственных устоев, которые очень ценны для наших обществ. Мы также очень ценим Ваш вклад в отстаивание прав российских соотечественников, в противодействие фальсификации истории», – сказал Сергей Лавров.

В тот же день в Большом Кремлевском дворце состоялся торжественный прием по случаю Дня народного единства, в котором приняли участие награжденные государственными наградами России. Обращаясь к присутствующим, президент России Владимир Путин подчеркнул, что сегодня здесь «собрались люди, которые с особым чувством, с любовью относятся к нашей стране, к российской, русской культуре, к языку, к истории. Я всех вас благодарю за такое чуткое отношение к России».

Медаль Пушкина учреждена в 1999 году в ознаменование 200-летия со дня рождения великого поэта. Медалью награждаются российские граждане и иностранцы за заслуги в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и литературы, за большой вклад в изучение и сохранение культурного наследия.

Коллектив редакции «Литовского курьера» поздравляет Валерия Артамоновича с наградой!

Метки: N45 (1185) 9 ноября, Валерий Третьяков, Владимир Путин, медаль Пушкина