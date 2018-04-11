Главному редактору «Литовского курьера» – орден Франциска Скорины

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко наградил орденом Франциски Скорины издателя и главного редактора нашей газеты Валерия Третьякова.

Этой государственной белорусской награды Валерий Третьяков удостоен за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в укрепление культурных и духовных связей Беларуси и Литвы, международное сотрудничество в сфере информации и печати. Соответствующий Указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 21 февраля 2018 года.

5 апреля в посольстве Республики Беларусь в Литве состоялась церемония награждения, на которой присутствовали посол Беларуси в Литве Александр Король, посол Российской Федерации в Литве Александр Удальцов, сотрудники белорусской и российской дипмиссий, сотрудники редакции «Литовский курьер», почетные гости.

«В жизни каждого человека всегда есть выбор, что делать – совершать злое или доброе, создавать видимость или искренне и воодушевленно трудиться, сеять раздор или вражду, либо формировать вокруг себя круг близких друзей и верных соратников – между тем, чтобы лукавить и обманывать, и тем, чтобы говорить правду, несмотря ни на что, – сказал посол РБ Александр Король на церемонии. – Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы отметить вклад человека, честно и качественно выполняющего свою важную общественную работу, созидающего и формирующего искреннюю дружбу между народами Беларуси, России и Литвы, − главного редактора «Литовского курьера» Валерия Артамоновича Третьякова».

Глава белорусской дипмиссии отметил, что история «Литовского курьера» очень тесно переплетена с историей Беларуси. По словам А. Короля, в этой истории присутствует множество общих сюжетов, связанных с непростой партитурой европейской истории: создание газеты, бесчисленные переезды, исчезновения на годы и вновь чудесные явления свету. Редакция «Литовского курьера» работала и в Гродно, и в Вильнюсе, и в Каунасе, издавалась на разных языках, но всегда при этом оставалась верна своим принципам и никогда не расставалась со своей мечтой.

«В 1995 году вы подарили газете новую жизнь в новой исторической эпохе, и вот уже почти четверть века сеете разумное и доброе, укрепляя и формируя многочисленную армию единомышленников. Мы рады и очень благодарны вам за то, что вы в том числе укрепляете сотрудничество с вашими белорусскими коллегами, создавая тем самым возможности читателям в Беларуси и Литве непредвзято и объективно узнавать о жизни друг друга».

Вручая награду Валерию Третьякову, посол Беларуси подчеркнул, что «благородная деятельность должна по достоинству и оцениваться».

Среди наград Республики Беларусь есть такая награда, как орден Франциска Скорины, который был учрежден 13 апреля 1995 года. Им награждаются за значительные успехи в области национально-государственного возрождения, выдающиеся исследования истории Беларуси, достижения в области национального языка, литературы, искусства, книгоиздательства, культурно-просветительной деятельности, а также пропаганды культурного наследия белорусского народа. До сегодняшнего дня им были награждены 165 как белорусских, так и иностранных граждан.

«В числе награжденных теперь находитесь и вы, под номером 166», – сказал А. Король.

Посол России в Литве Александр Удальцов, поздравляя Валерия Третьякова с почетной наградой, отметил, что читает все русскоязычные издания, выходящие в Литве, и рад, что начинает чтение именно с газеты «Литовский курьер», которая, по его мнению, задает известный, объективный тон событий, которые происходят здесь, в Литве, в мире, в политике Российской Федерации, Республики Беларусь.

«Создает хорошую и нужную особенно сейчас, в это непростое турбулентное время, атмосферу», – подчеркнул А. Удальцов.

В России тоже ценят работу «Литовского курьера», и как подтвержение тому – медаль Пушкина, которой Валерий Третьяков был удостоен указом президента Российской Федерации Владимира Путина за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей осенью прошлого года.

В ответном слове главный редактор «Литовского курьера» В. Третьяков выразил мнение, что вручаемый орден является наградой за многолетний совместный труд коллективов «Советской Белоруссии» и «Литовского курьера».

«Проект «Беларусь сегодня», осуществляющийся под патронажем администрации президента, пользуется огромным интересом у наших читателей и получил высокую оценку президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко во время личной встречи несколько лет назад», – сказал В. Третьяков.

По его словам, материалы проекта служат «укреплению культурных и добрососедских связей между Литвой и Беларусью, отвечают всем критериям народной дипломатии».

Отдельно было сказано и о совместном проекте двух изданий в вопросе строительства Белорусской АЭС. Особую ценность представляли интервью и комментарии международных экспертов в области мирного атома и энергетики. За весь период осуществления проекта в газете «Литовский курьер» уже опубликовано свыше 100 полноцветных страниц.

«Это практически полноценная книга к открытию БелАЭС», – заключил В. Третьяков.

Он вручил послу Беларуси электронную версию всех собранных материалов, которые, по мнению А. Короля, тоже являются большим вкладом в вопросе правильного понимания процесса строительства станции.

Коллектив редакции «Литовского курьера» поздравляет Валерия Артамоновича с наградой!

Инф. «ЛК»

Метки: N15 (1207) 12 апреля, награды, орден Франциска Скорины