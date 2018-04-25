Главные политические события 2018 года

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Одним из главных событий мировой политики в 2018 году стала встреча лидеров Южной и Северной Кореи. Ким Чен Ын — первый за 65 лет глава КНДР, который пересёк границу с югом. Позже состоялась не менее эпохальная встреча между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом. Они подписали документ о денуклеаризации Корейского полуострова. КНДР также обнародовала видео с уничтожением своего ядерного полигона.

В целом Дональд Трамп во второй год своего президентства продолжил осуществлять «встряски» по многим политическим направлениям. Так, в 2018-м США также вышли из Совета ООН по правам человека, обвинив орган в политизированности в отношении Израиля. Вышли они и из ядерного соглашения с Ираном, восстанов против него санкции. Новые санкции Вашингтон ввёл и против Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, назвав страны «тройкой тирании». Кроме того, США ввёли санкции против Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги прямо в здании саудовского консульства в Стамбуле.

Кроме того, в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. На них республиканцы укрепили позиции в сенате, но потеряли большинство в палате представителей. При этом Дональд Трамп обвинил Китай в попытке вмешаться в голосование.

Тем временем Россия в марте выслала из страны десятки иностранных дипломатов. Это стало «зеркальным» ответом на выдворение работников российских диппредставительств из более двух десятков стран в связи с отравлением в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Ряд стран в 2018-м году пошли на беспрецедентный шаг — перенесли свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Тем самым они официально признали Иерусалим столицей Израиля. Так, свои дипмиссии перенесли США, Гватемала и Парагвай. Объявила о таких планах и Австралия. Правда, последняя признала столицей Израиля лишь западную часть города, разочаровав израильские власти.

Ещё одной важной темой уже не первый год остаётся «брексит». К концу 2018-го процесс выхода Великобритании из ЕС оказался в тумане из-за соглашения, которое заключила с Брюсселем премьер-министр Тереза Мэй. Оно не понравилось законодателям, поскольку сделает Лондон зависимым от законов ЕС. Теперь неясно, утвердят ли договор в британском парламенте. Сам «брексит» намечен на 29 марта 2019 года.

В испанской Каталонии несколько политиков в заключении объявили голодовку. Так они решили привлечь к себе международное внимание. Ранее они в одностороннем порядке объявили о независимости региона от Испании. Однако Мадрид вмешался, и теперь каталонским чиновникам грозят длительные сроки заключения.

Тем временем в ООН приняли всемирный пакт о миграции, однако около 30 стран, включая США, участвовать в нём отказались.

Теперь немного о выборах. В России на шестой срок избрали Владимира Путина. В Венгрии на третий срок остался Виктор Орбан, который представляет правые националистические силы. В Венесуэле на второй срок выбрали социалиста Николаса Мадуро, при этом оппозиция назвала голосование фарсом. В Мексике победил кандидат от левых сил Лопес Обрадор, а в Бразилии, наоборот, избрали критика левых Жаира Болсонару.

В Зимбабве прошли первые демократические выборы, на которых победил Эммерсон Мнангагва. До этого 30 лет страной руководил Роберт Мугабе.

Между тем, Ангела Меркель объявила, что больше не будет баллотироваться на пост канцлера Германии. В европейской политике она доминировала 13 лет.

Также 2018 год был богат на коррупционные скандалы и аресты.

Если вкратце, то по подозрению в коррупции арестовали экс-президента Гватемалы и бывшего президента Южной Кореи Ли Мён Бака. Последнему дали 15 лет тюрьмы. Экс-президента Сальвадора Антонио Саку по тем же обвинениям приговорили к 10 годам тюрьмы. Также в коррупции официальные обвинения выдвинули экс-президенту Аргентины Кристине Киршнер и бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку. Экс-президента Тайваня приговорили к тюрьме за утечку информации, а суд США признал экс-президента Боливии виновным в смерти протестующих.

ntdtv.ru