Главные проблемы – рост цен и инфляция

Результаты новейшего стандартного исследования Евробарометра показали, что самыми серьезными проблемами своей страны литовцы считают вопросы, связанные с экономикой. 51% опрошенных считает инфляцию и рост цен самыми главными проблемами Литвы.

Другие четыре упомянутые литовцами проблемы также напрямую связаны с экономикой: безработица (26%), маленькие пенсии (21%), высокие налоги (20%), общее экономическое положение (19%). Только на шестом месте оказалась проблема эмиграции, которую, как важную, упомянули 15% граждан Литвы.

Среднестатистический европеец, говоря о проблемах своей страны, в первую очередь упоминает безработицу (31%) и иммиграцию (26%).

На вопрос, какие проблемы самые актуальные в масштабе ЕС, как граждане Литвы, так и граждане всего ЕС в первую очередь назвали две проблемы: терроризм (44% в Литве и 33% в ЕС) и иммиграцию (53% в Литве и 45% в ЕС). Ситуация в сфере публичных финансов вызывает беспокойство у 17% европейцев.

Отвечая на вопрос, каким информационным источникам они доверяют больше всего, как граждане Литвы, так и граждане других стран ЕС назвали радио и телевидение (в Литве этим СМИ доверяют соответственно 66% и 62% опрошенных, во всем ЕС — 59% и 50%). Также много граждан доверяют прессе (в Литве — 53%, ЕС — 46%). Интернету доверяют 43% граждан Литвы. Это один из самых высоких показателей во всем ЕС, где в среднем Интернету доверяют 36% опрошенных.

В ходе исследования также анализировались удовлетворенность граждан жизнью (показатель удовлетворенности своей жизнью, который в Литве рос в течение двух лет, осенью 2016 года снизился на 5%, сейчас в Литве 70% жителей удовлетворены своей жизнью), ожидания жителей, доверие к госучреждениям, оценка приоритетов политики ЕС.

Исследование Евробарометра проводилось в ноябре 2016 года во всех 28 странах ЕС.

Инф. «ЛК».

Метки: N10 (1150) 9 марта, инфляция, исследования Евробарометра, рост цен