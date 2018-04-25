Главным редактором портала lrt.lt вместо В. Лаучюса назначен М. Яцкявичюс

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Меняется главный редактор портала национальной вещательной компании Литвы lrt.lt: Владимираса Лаучюса на этой должности сменит Миндаугас Яцкявичюс, сообщило в четверг Литовское редио и ТВ (LRT).

М. Яцкявичюс возглавит портал с 8 января. В. Лаучюс сконцентрируется на политической журналистике и аналитике.

М. Яцкявичюс работает на LRT с августа прошлого года, до этого времени он был заместителем главного редактора портала LRT.lt, а также вел на LRT радиопередачи. До этого он 11 лет работал на портале Delfi.lt. Он продолжит вести на радио передачу «Студия актуальных тем LRT».

В. Лаучюс также намерен продолжать сотрудничество с LRT. По словам главы LRT Моники Гарбачяускайте-Будрене, он продолжит вести передачу «Тема дня» на телевидении LRT, а также создавать свою авторскую программу на телеканале LRT Plius.

BNS