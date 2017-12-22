Министр юстиции Литвы Милда Вайнюте на пост главы Департамента тюрем назначит победителя конкурса Робертаса Крикштапониса.
Как BNS подтвердила Юргита Яцовскене, министр своё решение и его присягу намерена принять в эту пятницу.
Р.Крикштапонис в последнее время руководил службой превенции на предприятии Lietuvos energijos gamyba, аналогичной работой он занимался в компаниях Vilniaus energija, Rytų skirstomieji tinklai, а также был руководителем фирмы по аренде оборудования. Кандидат в полицейских структурах проработал 15 лет.
Постоянного главы Департамента тюрем нет с той поры, как, не дождавшись завершения служебной проверки, с поста ушла тогдашний директор Живиле Микенайте.
Минюст в начале ноября инициировала реструктуризацию системы пенитенциарных учреждений, после её осуществления планируется упразднить четверть отделов упомянутого департамента, объединить службы пробации, преобразовать систему выполнения публичных покупок.
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