Главой Департамент тюрем на этой неделе будет назначен Р.Крикштапонис

Министр юстиции Литвы Милда Вайнюте на пост главы Департамента тюрем назначит победителя конкурса Робертаса Крикштапониса.

Как BNS подтвердила Юргита Яцовскене, министр своё решение и его присягу намерена принять в эту пятницу.

Р.Крикштапонис в последнее время руководил службой превенции на предприятии Lietuvos energijos gamyba, аналогичной работой он занимался в компаниях Vilniaus energija, Rytų skirstomieji tinklai, а также был руководителем фирмы по аренде оборудования. Кандидат в полицейских структурах проработал 15 лет.

Постоянного главы Департамента тюрем нет с той поры, как, не дождавшись завершения служебной проверки, с поста ушла тогдашний директор Живиле Микенайте.

Минюст в начале ноября инициировала реструктуризацию системы пенитенциарных учреждений, после её осуществления планируется упразднить четверть отделов упомянутого департамента, объединить службы пробации, преобразовать систему выполнения публичных покупок.

BNS

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