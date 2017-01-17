Главой дирекции литовской ж/д компании Lietuvos gelezinkeliai стал Э. Лазаускас

Заместителем гендиректора находящейся в госуправлении литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai и главой дирекции по вопросам грузоперевозок стал исполнительный директор подразделения одной из крупнейших международных компаний услуг аудита и консалтинга Ernst and Young Baltic Эгидиюс Лазаускас. Он победил на конкурсе и начинает работать со вторника.

“Одной из первых моих задач будет обеспечение прозрачности деятельности и одинаковых принципов перевозки для всех клиентов. Также важно повышать эффективность”, – заявил в пресс-релизе Э. Лазаускас.

43-летний Э. Лазаускас руководил литовскими и международными командами, которые работали в секторе логистики, участвовали в подготовке исследования потенциала Клайпедского публичного центра логистики, программы расширения Клайпедского морского порта до 2030 года. По заказу Европейского банка реконструкции и развития готовил анализ инвестиционных проектов Балтийского транспортного сектора.

Э.Лаздаускас сменил уволенного с поста дирекции по перевозкам Стасиса Гудвилиса. Одним из заместителей нового главы Lietuvos gelezinkeliai уже работает Гяримантас Баканс, ранее работавший на терминале Klaipedos nafta.

BNS

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