Главой Интерпола избран представитель Южной Кореи

🔊 Воспроизвести

Главой международной полицейской организации Интерпол в среду избран представитель Южной Кореи Ким Чен Янг, претендовавший на эту должность вместе с россиянином Александром Прокопчуком, сообщил BNS представитель министра внутренних дел Каролис Вайткявичюс.

По его словам, Ким Чен Янг набрал 101 голос на выборах в Дубае, а А. Прокопчук — 61 голос.

Таким образом, россиянин Александр Прокопчук, который является вице-президентом Интерпола и назывался фаворитом гонки, остался в прежней должности. Против его кандидатуры категорично выступали США и европейские страны. Еще до голосования госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США поддерживают кандидатуру представителя Южной Кореи на пост главы Интерпола. «Мы полагаем, что Ким Чен Янг будет подходящим руководителем. Мы решительно поддерживаем Ким Чен Янга, который сейчас является исполняющим обязанности руководителя президента», — цитировал ТАСС Помпео.

Ранее группа американских сенаторов опубликовала открытое письмо с призывом голосовать против избрания председателем Интерпола Прокопчука.

Ким Чон Ян ранее был исполняющим обязанности руководителя организации. Предыдущий глава организации Мэн Хунвэй после ареста в Китае по подозрению в коррупции подал в отставку 7 октября.



Глава Интерпола был избран на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае. Ким Чен Янг будет возглавлять Интерпол до 2020 года.

Литва и другие страны возражали против избрания А. Прокопчука, потому что обвиняют Россию в систематических нарушениях системы международного розыска лиц и использовании ее как инструмента политического давления.

Накануне выборов сейм Литвы заявил, что если главой Интерпола будет избран представитель России, то Литве следует рассмотреть возможность выхода из этой организации.

«Мы, как страна, уже испытали, как Россия может пользоваться процедурами Интерпола для достижения политических целей», — сказал BNS по телефону из Дубая министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

«Мы получали информацию, что Россия намерена обратиться в Интерпол по поводу наших должностных лиц и судей, которые занимались делом 13 января», — добавил он.

По словам министра, сам А. Прокопчук просил не принимать во внимание его национальность, а оценивать его как профессионала, желающего, чтобы борьба с преступностью в мире стала эффективнее.

И все же Э. Мисюнас подчеркнул, что Литва поддерживала представителя Южной Кореи и что «мы очень рады результатам выборов».

«Волнение было и в самом зале. Но результат первого голосования сразу показал хорошие тенденции», — сказал глава МВД.

BNS

NEWSru.com

Стоп-кадр ARIRANG NEWS/ youtube.com