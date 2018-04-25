Главой избирательного штаба И. Шимоните стал экс-глава Versli Lietuva

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Главой избирательного штаба кандидата консерваторов на выборах в президенты Литвы Ингриды Шимоните стал переговорный консультант, бывший глава агентства поощрения предпринимательства Versli Lietuva Паулюс Лукаускас.

И. Шимоните, представившая журналистам во вторник свой штаб, заявила, что «это люди, которые посвятили себя тому, чтобы Литва была современной, демократичной и западной».

По ее словам, в ходе выборов ей будут помогать несколько сотен добровольцев.

Руководитель штаба П. Лукаускас обладает многолетним опытом продаж и переговоров в сфере международных компаний и в собственном бизнесе. Он также был членом правления общественной организации Global Lithuanian Leaders.

«Вещи, которые сегодня происходят в Литве, по моему мнению, не определяются словом «нормально». Стандарты трудовой этики в бизнесе, который я знаю, в общественной, политической жизни начинают радикально различаться. Вероятно, это невозможно не заметить. Мы не ожидаем от властей уважения, современности, доверия друг к другу. Свободные люди, которые видели мир, уже не могут относиться к этому терпимо», – сказал руководитель штаба.

За вопросы политической программы в штабе И. Шимоните будет отвечать Гедре Бальчитите – она была советником И. Шимоните в министерстве финансов, работала в Банке Литвы (Центробанке), в Программе развития ООН.

Вопросами коммуникации предвыборной кампании будет курировать Агне Дульскене, которая последние девять лет возглавляла агентство творческой рекламы TBWA Vilnius.

В большинстве опросов общественного мнения И. Шимонте сейчас на втором месте по популярности среди кандидатов в президенты после экономиста Гитанаса Науседы.

BNS