Главой Либерального движения избран Э. Гянтвилас

В субботу на съезде партии Либеральное движение избрало своим председателем с перевесом в один голос старосту парламентской фракции Эугениюса Гянтвиласа.

На выборах он конкурировал с председателем Антикоррупционной комиссии Виталиюсом Гайлюсом, который назначен первым его заместителем.

Э. Гянтвилас победил с перевесом в один голос: из 659 голосовавших 330 поддержали Э. Гянтвиласа, а 329 – В. Гайлюса.

“Тот, кто побеждает, не может отвернуться от тех, кто голосовал иначе или думал иначе. Я не отвернусь, с учетом этого минимального перевеса у меня нет права вести себя безответственности, поступать высокомерно, не учитывая мнения коллег”, – комментировал результаты голосования Э. Гянтвилас.

Он сказал журналистам, что хотел победить, и это ему приятно, но перевес в один голос, по его словам, беспокоит.

“Сейчас не так чтобы чувство неуверенности, но слишком большая ноша ответственности”, – сказал он.

Выборы председателя партии состоялись после того, как в конце октября заявил об отставки бывший тогда председателем мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс.

BNS

Метки: Литва