Главой литовской Партии труда избран В. Успасских

На состоявшемся в Каунасе в воскресенье съезде литовской Партии труда ее председателем был избран основатель партии Викторас Успасских.

Его кандидатуру во время открытого голосования поддержали 408 “трудовиков”, “против” был один, воздержались – двое.

Кандидат на пост главы партии был единственным после того, как временный председатель партии Шарунас Бирутис и парламентарий Валянтинас Букаускас сняли свои кандидатуры.

“Быть председателем партии для меня не в новинку, я уже наелся этого хлеба по уши. Мне не привлекает перспектива побыть и покрасоваться на этом посту. (…) Я чувствую, что обязан отдать дань этому государству – вот что движется в сердце”, – заявил В. Успасских однопартийцам, оставшись единственным кандидатом.

Представляя свою программу, он отметил, что, голосуя за него, однопартийцы обязуются внести и свой вклад в деятельность партии ради Родины.

“Наша партия должна предложить общественности такую программу, чтобы создать новый прорыв для всего государства, программу, которая будет понятно всему государству, за которую каждый из вас должен подписаться кровью и положить голову”, – сказал он.

В качестве крупнейших проблем он назвал эмиграцию, неравенство доходов и говорил о том, что власть должна взять на себя ответственность за эти беды.

Говоря об обороне, он отметил, что нужно сохранить финансирование этого сектора в размере 2% от ВВП, но добавил, что Литве следует стать “центром мира”, а в качестве примера привел Республику Беларусь.

Он выразил уверенность в том, что в течение нескольких месяцев рейтинги партии вырастут, она поднимется со дна и преодолеет пятипроцентный заградительный барьер выборов в сейм.

В. Успасских основал Партию Труда в 2003 году и с небольшим перерывом возглавлял ее до 2013 году.

Тогда суд рассматривал дело о двойной бухгалтерии партии, в нем В. Успасских был признан виновным в ведении ложной бухгалтерии.

В 2015 году он заявил, что покидает партию и активную политику, но в прошлом году вернулся в партию.

На последних выборах в сейм 2016 года в многомандатном округе партия не преодолела пятипроцентного заградительного барьера. Два ее представителя были избраны в одномандатных округах, однако на данный момент в сейме остался лишь Валянтинас Букаускас.

BNS

Метки: Литва