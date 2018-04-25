Главой Музея М. К. Чюрлениса избрана Инна Пукялите

🔊 Воспроизвести

Главой Национального художественного музея М. К. Чюрлениса во вторник была избрана декан Факультета искусств Университета им. Витаутаса Великого, член Каунасского горсовета Инна Пукялите.

Как подтвердила BNS представитель министерства культуры по связям с общественностью Яна Микулевич, И. Пукялите в финале конкурса соперничала с двумя другими кандидатами. В целом заявки на конкурс подали пять претендентов.

Представитель общественного избирательного комитета нынешнего мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса в Каунасском горсовете руководит Комитетом по делам образования и культуры. На проходивших в минувшее воскресенье выборах она не баллотировалась.

Новый глава музея сменит на этой должности историка Освалдаса Даугялиса, он руководил музеем с 1992 года.

Музей М. К. Чюрлениса – старейший художественный музей Литвы, он был создан в 1921 году в Каунасе. В нем хранится около 400 тыс. экспонатов. В нем экспонируется художественное наследие одного из известнейших литовских художников Микалоюса Константинаса Чюрлениса.

BNS

Фото , ссылка