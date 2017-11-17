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Главой Национальной земельной службы станет Л. Чякас

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 17, 14:00   |   Комментариев: 0

Новым главой литовской Национальной земельной службы (НЗС) избран избран победивший на конкурсе 47-летний Лаймонас Чякас, работающий сейчас директором Первого департамента государственного контроля. Он будет назначен на новую должность после того, как правоохранительные органы подтвердят его благонадежность.

“Если не будет дополнительных препятствий, то новый глава НЗС должен начать работать в декабре”, – в четверг BNS советник министра Рямигиюс Белинскас.

Изучавший экономику и менеджмент Л. Чякас работал советником в парламентском Комитете по европейским делам, в министерстве сельского хозяйства.

Более года НЗС возглавлял Даниэлюс Куприс, уволенный с должности в августе по причине конфликта интересов.

BNS

Метки: 

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